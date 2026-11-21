Яхтсмены из России снова смогут выступать под национальным флагом

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Российским яхтсменам вернули возможность полноценно участвовать в международных соревнованиях - под национальным флагом и в составе команд, заявил глава Минспорта Михаил Дегтярев.

"Совет Международной федерации парусного спорта (World Sailing) принял решение отменить политику нейтралитета и вернуть российских яхтсменов к полноценному участию в международных соревнованиях под национальным флагом и с возможностью командных выступлений", - написал министр в своем телеграм-канале.

По его словам, новые правила вступают в силу немедленно.