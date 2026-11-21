Капитан сборной Англии Гарри Кейн выбыл на несколько месяцев из-за травмы

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Капитан сборной Англии по футболу Гарри Кейн пропустит "ближайшие несколько месяцев" из-за разрыва связки, сообщает Associated Press.

Нападающий получил травму в матче "Баварии", цвета которой он защищает, против "Кельна", который завершился со счетом 1:1.

В заявлении "Баварии" говорится, что Кейн порвал связки левого голеностопа.

Как отмечает АР, Кейн упал после стыка с защитником "Кельна" Йоэлем Шмидом. Англичанин попытался продолжить игру, но вскоре попросил замену.

Он выступает за "Баварию" с 2023 году, его контракт подписан до июня 2029 года. В прошлом месяце английский нападающий получил "Золотой мяч".