Медведев обыграл Тиафо и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо в матче заключительного тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Встреча группы Ивана Лендла завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу пятой ракетки мира.

Благодаря этой победе Медведев занял второе место в своей группе и пробился в полуфинал турнира. Его следующим соперником станет первая ракетка мира немец Александр Зверев. В другой полуфинальной паре сыграют испанец Карлос Алькарас и американец Бен Шелтон.

Действующий чемпион турнира итальянец Янник Синнер пропускает соревнования из-за травмы.