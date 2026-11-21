Рафаэль Надаль стал членом совета директоров "Реала"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль избран новым членом совета директоров "Реала". Об этом сообщает пресс-служба мадридского футбольного клуба.

По итогам голосования на собрании клуба Надаль получил 99,5% голосов.

Спортсмен является болельщиком "Реала".

Надаль продолжительное время (209 недель) был лидером мирового рейтинга в теннисе. Он – 22-кратный победитель турниров Большого шлема. Чаще всего - 14 раз - Roland Garros во Франции. Этот турнир проходит на грунтовом покрытии и, благодаря многочисленным титулам в Париже, Надаль получил прозвище "Король грунта".

Надаль - двукратный олимпийский чемпион: в 2008 году он выиграл Олимпиаду в Пекине в одиночном разряде, в 2016 году в Рио-де-Жанейро - в парном.