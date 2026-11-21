"Рубин" обыграл "Зенит" в матче РПЛ

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" со счетом 3:1 победили петербургский "Зенит" в домашнем матче 15-го тура чемпионата России.

Клуб из столицы Татарстана вышел вперед на 27-й минуте. Эдди Сальседо наносил удар с пенальти, но вратарь "Зенита" Богдан Москвичев смог отбить мяч. Однако Ульви Бабаев сумел добить мяч в створ.

На 30-й минуте Игорь Вуячич сделал счет 2:0 в пользу "Рубина".

На 50-й минуте "Зенит" отыграл один гол: точный удар нанес Луис Энрике.

На 67-й минуте в составе "Рубина" отличился Велдин Ходжа.

У "Зенита" по-прежнему 31 очко, команда лидирует в турнирной таблице. Идущие следом московские "Динамо" (31 очко, уступает "Зениту" по дополнительным показателям) и "Спартак" (29) имеют по игре в запасе.

"Зенит" - действующий чемпион России.