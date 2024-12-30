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На ЧМ по блицу разрешили играть в джинсах, Карлсен выступит на турнире

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Международная шахматная федерация внесла корректировки в требования по дресс-коду для участников предстоящего чемпионата мира по блицу.

СпортМагнус Карлсен снялся с ЧМ по рапиду из-за скандала с дресс-кодомМагнус Карлсен снялся с ЧМ по рапиду из-за скандала с дресс-кодомЧитать подробнее

"Что касается применения правил во время чемпионатов мира по блицу, то, основываясь на консультациях с нашими партнерами и их предпочтениях, я принял решение попробовать подход, который предоставит больше гибкости должностным лицам ФИДЕ в суждениях относительно пригодности одежды", - сказал глава ФИДЕ Аркадий Дворкович, слова которого приводятся на сайте организации.

"Принцип прост: по-прежнему требуется следовать официальному дресс-коду, но допускаются элегантные небольшие отклонения (в частности, подходящие джинсы в сочетании с пиджаком). В конце концов, наступил Новый год, и я искренне надеюсь, что никто не попытается подорвать праздничное настроение, в том числе злоупотребляя этой дополнительной гибкостью", - заявил Дворкович.

Также он выразил сожаление, что скандал с дресс-кодом на завершившемся накануне ЧМ по рапиду привел к дисквалификации норвежца Магнуса Карлсена. Шестнадцатый чемпион мира в один из игровых дней пришел на турнир в джинсах, был оштрафован на $200. На требование переодеться Карлсен ответил отказом, а после объявил, что не сыграет на чемпионате по блицу. Однако вскоре было объявлено, что Карлсен все же примет участие в турнире.

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