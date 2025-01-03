Овечкин сократил до 23 голов отставание от рекорда Гретцки

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - "Вашингтон" уступил "Миннесоте" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В итоговом протоколе зафиксировано поражение "Вашингтона" со счетом 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1). Основное время завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказалась "Миннесота".

В составе "Вашингтона" один из голов провел российский нападающий Александр Овечкин. Он довел число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 871, а отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки теперь составляет 23 точных броска.