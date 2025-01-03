Канада выбыла из домашнего ЧМ по хоккею среди молодежи

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной Канады проиграли Чехии в четвертьфинале чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (3:1, 0:1, 1:1).

В результате Канада выбывает из борьбы за медали домашнего (турнир проходит в Оттаве) чемпионата.

Сборная Чехии вышла в полуфинал, где сыграет с молодежной командой США. Другую пару 1/2 финала составили Швеция и Финляндия.

В прошлом году чемпионом стала команда США, второе место заняла сборная Швеции, третье – Чехии. Канадцы и тогда уступили Чехии (2:3) в 1/4 финала.

Сборные России и Белоруссии вновь не принимают участие на ЧМ из-за санкций.