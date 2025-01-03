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Скончался тренер Елены Исинбаевой Евгений Трофимов

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Заслуженный тренер России Евгений Трофимов скончался в пятницу на 81-м году жизни, сообщает пресс-служба ВФЛА.

"Всероссийская федерация легкой атлетики приносит искренние соболезнования семье, друзьям и всей легкоатлетической общественности", - говорится в сообщении.

Трофимов воспитал большое количество победителей и призеров международных и всероссийских соревнований. Самая известная его ученица – прыгунья с шестом Елена Исинбаева. Она стала двукратной чемпионкой Олимпийских игр, семь раз выиграла чемпионат мира, два раза – чемпионат Европы. На ее счету 28 рекордов мира.

О дате и месте похорон Трофимова сообщат дополнительно.

ВФЛА Евгений Трофимов Елена Исинбаева
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