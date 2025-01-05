Сборные США и Финляндии сыграют в финале молодежного ЧМ по хоккею

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной США обыграли Чехию в полуфинале чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Матч завершился со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Сутками ранее в матче 1/2 финала Финляндия взяла верх над Швецией – 4:3 (0:0, 2:3, 1:0, 0:1). Победитель определился в овертайме.

Матч за третье место между Швецией и Чехией стартует в воскресенье, начало – 23:30 мск. Финал Финляндия – США пройдет в ночь на 6 января по московскому времени (начало – 3:30 мск).

В прошлом году чемпионом стала команда США, второе место заняла сборная Швеции, третье – Чехии.