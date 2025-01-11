Поиск

Футбольный ЦСКА подписал контракт с воспитанником "Зенита"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА объявил о переходе Ивана Ананьева. Как сообщает пресс-служба армейцев, контракт с 18-летним полузащитником рассчитан на 3,5 года.

Ранее Ананьев выступал за юношеские и молодежную команды "Зенита" из Санкт-Петербурга. Он был признан лучшим полузащитником ЮФЛ, в прошлом году провел 15 матчей в МФЛ (3 гола и 2 голевые передачи).

После успешного выступления на одном из турниров в Бразилии среди команд U18, проходил стажировку в "Сан-Паулу U-20".

Футбол ЦСКА Зенит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Спартак" разгромил СКА в КХЛ

Дидье Дешам уйдет с поста главного тренера сборной Франции после ЧМ-2026

Дидье Дешам уйдет с поста главного тренера сборной Франции после ЧМ-2026

Овечкин до 22 голов сократил отставание от рекорда НХЛ

Овечкин до 22 голов сократил отставание от рекорда НХЛ

Россиянки Андреева и Шнайдер выиграли теннисный турнир в Брисбене

СКА прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА в КХЛ

Испанец Франсис Кахигао стал спортивным директором ФК "Спартак"

Овечкин сократил до 23 голов отставание от рекорда Гретцки

Непомнящий и Карлсен признаны чемпионами мира по блицу

Овечкин до 24 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

"Манчестер Сити" прервал пятиматчевую серию без побед

"Манчестер Сити" прервал пятиматчевую серию без побед
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });