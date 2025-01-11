Футбольный ЦСКА подписал контракт с воспитанником "Зенита"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА объявил о переходе Ивана Ананьева. Как сообщает пресс-служба армейцев, контракт с 18-летним полузащитником рассчитан на 3,5 года.

Ранее Ананьев выступал за юношеские и молодежную команды "Зенита" из Санкт-Петербурга. Он был признан лучшим полузащитником ЮФЛ, в прошлом году провел 15 матчей в МФЛ (3 гола и 2 голевые передачи).

После успешного выступления на одном из турниров в Бразилии среди команд U18, проходил стажировку в "Сан-Паулу U-20".