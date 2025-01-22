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Клаудиньо перешел в катарский "Аль-Садд"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Полузащитник "Зенита" Клаудиньо продолжит карьеру в катарской команде "Аль-Садд", сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

"Футбольный клуб "Зенит" благодарит Клаудиньо за самоотдачу и подлинную любовь к футболу, которую бразилец демонстрировал в каждом матче в футболке сине-бело-голубых. Удачи на футбольном поле и за его пределами!" - говорится в сообщении.

27-летний футболист играл в "Зените" с 2021 года. В его составе он по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз - Кубок России. Клаудиньо - олимпийский чемпион в составе сборной Бразилии.

В 2023 году он получил гражданство РФ.

Зенит Клаудиньо Аль-Садд
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