Клаудиньо перешел в катарский "Аль-Садд"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Полузащитник "Зенита" Клаудиньо продолжит карьеру в катарской команде "Аль-Садд", сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

"Футбольный клуб "Зенит" благодарит Клаудиньо за самоотдачу и подлинную любовь к футболу, которую бразилец демонстрировал в каждом матче в футболке сине-бело-голубых. Удачи на футбольном поле и за его пределами!" - говорится в сообщении.

27-летний футболист играл в "Зените" с 2021 года. В его составе он по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз - Кубок России. Клаудиньо - олимпийский чемпион в составе сборной Бразилии.

В 2023 году он получил гражданство РФ.