Российские боксеры Узлян и Файфер добились побед на турнире в Краснодаре

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Россияне Тигран Узлян и Руслан Файфер добились побед на "Вечере профессионального бокса" в Краснодаре.

По итогам десятираундового поединка в легком весе Узлян победил Эммануэля Мвакимбе из Танзании. По окончании боя Узлян заявил, что соперник удивил его своей подвижностью.

"Несмотря на свой послужной список и тот факт, что у него мало побед нокаутом, он бил жестко. С ним приходилось считаться. При этом могу сказать, что я контролировал весь поединок и все, что происходило в ринге, но соперник откровенно избегал боя. Я вызывал его "зарубиться" в центре ринга, но он демонстративно отказывался. Это бокс…", - приводит слова Узляна пресс-служба Федерации бокса России.

В соглавном поединке турнира Руслан Файфер техническим нокаутом в первом раунде победил танзанийский Диксона Мвакисопила Файфер владел поясами EBP и IBF International в первом тяжелом весе.

"Было очень классно провести такой бой в родных стенах. Я чувствовал поддержку своих друзей, фанатов. В моей карьере важен любой бой, и этот не исключение. После каждого поединка мы делаем какие то выводы, совершенствуемся и двигаемся вперед. Так что спасибо сопернику за это противостояние", - заявил Файфер.

В 2024 году 33-летний россиянин, в активе которого есть бои с Юрием Кашинским, Алексеем Папиным, Шигабудином Алиевым, Фабио Мальдонадо, Эндрю Табити, провел два успешных поединка. Также в рамках главного карда проживающий в Северной Осетии кубинец Ленар Перез в поединке в первом тяжелом весе в восьмом раунде нокаутировал Монясаху Муритадор из Нигерии.