Футболисты ЦСКА сыграют с сербским "Партизаном" в товарищеском матче

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - ЦСКА и белградский "Партизан" договорились о проведении товарищеской встречи, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Игра пройдет в Белграде 22 марта.

В армейском клубе напомнили, что первая игра команд состоялась 6 декабря 1945 года в Белграде, матч завершился со счетом 4:3 в пользу ЦДКА (одно из ранних названий московской команды).

В настоящее время ЦСКА ведет подготовку к весенней части сезона-2024/25. На зимний перерыв команда ушла, находясь на шестом месте в турнирной таблице.