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Дегтярев призвал спортивные федерации готовиться к возвращению международных турниров

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев попросил спортивные федерации страны представить сводный план до 2038 года по проведению международных турниров на территории РФ. По его мнению, "нужно быть готовым к тому, что завтра все нормализуется".

"Нужно быть готовым к тому, что завтра все нормализуется. Прошу вас представить до 2038 года сводный план по чемпионатам мира и другим соревнованиям. Это поможет нам координировать усилия и заявочные кампании", - сказал Дегтярев по итогам совещания в ОКР с представителями спортивных федераций, его слова цитирует сайт ОКР в четверг.

Он призвал федерации к активной работе по возвращению международных турниров в Россию.

Дегтярев подчеркнул, что взаимодействие между Министерством спорта, Олимпийским комитетом России и спортивными федерациями выходит на новый уровень.

Россия лишена возможности проводить международные соревнования на своей территории с 2022 года. Российские атлеты, по рекомендации МОК, могут принимать участие в международных турнирах только в нейтральном статусе.

Михаил Дегтярев
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