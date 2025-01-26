Усман Нурмагомедов защитил титул Bellator в легком весе

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов победил ирландца Пола Хьюза в главном поединке турнира RFL в Дубае.

По итогам пяти раундов победу Нурмагомедову присудили раздельным решением судей.

На кону поединка стоял титул чемпиона по версии Bellator в легком весе, поясом владело россиянин. В результате он в третий раз защитил статус чемпиона.

Теперь на счету 26-летнего спортсмена в смешанных единоборствах 19 побед и ни одного поражение. 27-летний Хьюз проиграл второй бой при 13 победах.

Усман Нурмагомедов - троюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.