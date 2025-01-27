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Илья Малинин стал трехкратным чемпионом США по фигурному катанию

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Имеющий российские корни фигурист Илья Малинин завоевал золото чемпионата США в мужском одиночном катании.

В сумме оценок за короткую и произвольную программы он заработал 333,31 балла.

Таким образом, Малинин стал трехкратным чемпионом США.

Второе место занял Эндрю Торгашев (286,49), третье – Камден Пулкинен (252,92).

Малинин – сын родившихся в России фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые в соревнованиях стали представлять Узбекистан.

фигурное катание Илья Малинин Эндрю Торгашев Камден Пулкинен
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