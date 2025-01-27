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Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Станислав Черчесов ушел в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу, сообщается на сайте национальной федерации.

"Трудовой договор был расторгнут по взаимному согласию обеих сторон", - говорится в сообщении.

"Казахстанская федерация футбола благодарит Станислава Саламовича и его штаб за проделанную работу и желает успехов в карьере!" - отмечается в тексте обращения.

Также был уволен весь тренерский штаб.

61-летний специалист возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством сборная провела 6 матчей в Лиге наций УЕФА, сыграла вничью со сборной Норвегии и набрала 1 очко. При этом сборная не смогла забить ни одного гола.

С 2016 по 2021 год Черчесов работал главным тренером сборной России. Ранее он также был наставником "Спартака", "Динамо", "Терека", "Амкара", польской "Легии", венгерского "Ференцвароша". С "Легией" по разу выиграл чемпионат и Кубок Польши, с "Ференцварошем" дважды выиграл чемпионат Венгрии, один раз - Кубок страны.

Станислав Черчесов Казахстан футбол
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