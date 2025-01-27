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Гол Соболева не спас "Зенит" от поражения в матче с "Динамо"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 3:1 победили петербургский "Зенит" в товарищеском матче на сборах в Катаре.

В составе столичного клуба голы провели Николас Маричаль (58-я минута), Даниил Фомин (70), Ярослав Гладышев (86). Автором гола в составе "Зенита" стал Александр Соболев (80).

Команды готовятся к весенней части сезона. Перед возобновлением чемпионата России "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. По дополнительным показателям команда уступает лидирующему "Краснодару". "Динамо" - на четвертом месте, 35 баллов.

Динамо Зенит Александр Соболев Николас Маричаль Даниил Фомин Ярослав Гладышев футбол
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