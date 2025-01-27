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Боксер Силягин назвал Гаджимагомедова фаворитом поединка с Мчуну

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Чемпион IBF Intercontinental во втором среднем весе, экс-обладатель пояса WBC Silver боксер RCC Boxing Promotions Павел Силягин счел высокими шансы Муслима Гаджимагомедов на победу над Табисо Мчуну из ЮАР в предстоящем 31 января поединке.

"Муслима Гаджимагомедова знаю хорошо. Он неудобный для любого соперника. Неважно, в каком стиле работает оппонент. Муслим очень чувствительный боксер, работает с помощью своей отличной реакции. Для меня это делает Муслима фаворитом. Не могу сказать, что у меня много знаний о Мчуну, но в его послужном списке есть громкие бои", - сказал Силягин "Интерфаксу".

Десятираундовый бой пройдет в Москве и возглавит турнир "Ночь чемпионов IBA".

Гаджимагомедов — чемпион WBA в бриджервейте, финалист Олимпийских игр 2020, двукратный чемпион мира, чемпион Европы 2024 и победитель Европейских игр 2019.

Что касается экс-чемпиона WBC Silver в первом тяжелом весе Мчуну, по ходу карьеры тот побеждал Евгения Тищенко (в марте 2021 года) и Дениса Лебедева (в декабре 2019 года). В 2016 году южноафриканец досрочно уступил Александру Усику в бою за пояс WBO, а в 2022 году — раздельным решением судей Илунге Макабу из ДР Конго за пояс WBC.

бокс Муслим Гаджимагомедов Павел Силягин
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