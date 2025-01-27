Футболист "Зенита" Караваев выбыл до конца сезона

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев из-за травмы пропустит оставшуюся часть нынешнего сезона, сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

Он был травмирован входе тренировочного сбора в Катаре, врачи выявили у спортсмена разрыв ахиллова сухожилия. После этого Караваева прооперировали.

Ориентировочный срок восстановления составит семь месяцев.

"В ближайшее время футболист приступит к восстановительным процедурам под руководством медицинского штаба сине-бело-голубых в Петербурге", - говорится в заявлении, в котором клуб пожелал игроку здоровья и скорейшего возвращения на поле.

29-летний Караваев выступает в "Зените" с 2019 года, в составе команды он пять раз выиграл чемпионат России, четыре раза – Суперкубок России, два раза – Кубок России. Также он чемпион России в составе московского ЦСКА.