Экс-футболист сборной Бельгии арестован по подозрению в контрабанде наркотиков

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Бывший футболист сборной Бельгии Раджа Наинголлан арестован в Брюсселе по подозрению в причастности к международной контрабанде кокаина, сообщает Gazet van Antwerpen.

Согласно сообщению местной прокуратуры, на которую ссылается издание, Федеральная судебная полиция Брюсселя в понедельник утром провела тридцать обысков в рамках дела отдела прокуратуры по борьбе с организованной преступностью. Обыски в основном проходили в провинции Антверпен и в Брюсселе. Расследование касается предполагаемых фактов ввоза кокаина из Южной Америки в Европу через порт Антверпен и его перераспределения в Бельгии.

"Мы можем подтвердить, что футболист Раджа Наингголан был лишен свободы в рамках этого дела", - говорится в сообщении.

Несколько дней назад 36-летний Наинголлан перешел в клуб второго дивизиона чемпионата Бельгии "Локерен-Темсе". Об аресте звезды бельгийского футбола руководство клуба узнало из прессы, от комментариев по поводу случившегося оно воздерживается.

Наинголлан – чемпион Италии в составе "Интера" и Бельгии в составе "Антверпена".