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Российский боксер Сусленков нацелен на досрочную победу в поединке с Муловайи

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Россиянин Артем Сусленков заявил о готовности к проведению боя за пояс IBF Europe в тяжелом весе с бельгийцем Джеком Муловайи.

"Для меня каждый бой важен. Но поединок с Муловайи особенно важен, потому что это бой за титул. Это мой первый бой за пояс, я долго шел к этому событию. Мы с командой изучили сильные и слабые стороны моего соперника, а они есть у каждого. Я готов к различным тактикам и приемам, которые может использовать Муловайи. Я буду адаптироваться к разным ситуациям", - приводит слова Сусленкова пресс-служба Федерации бокса России.

"Физически и морально я готов к длительному бою, но, конечно же, у меня есть желание закончить поединок своей досрочной победой. Мы с моей опытной командой идем к четко поставленной цели", - заявил также спортсмен.

Поединок пройдет 31 января в Москве и будет со-главным в рамках шоу "Ночь чемпионов IBA". Бой рассчитан на десять раундов.

На счету Сусленкова на профессиональном ринге 11 побед (семь – нокаутом). Муловайи одержал 15 побед, в трех поединках проиграл, один завершился вничью.

Гаджимагомедов - обладатель пояса WBA в бриджервейте, двукратный чемпион мира, финалист Игр-2020, чемпион Европы-2024, победитель Европейских игр-2019

бокс Артем Сусленков
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