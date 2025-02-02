Поиск

Дюков единогласно переизбран главой РФС на новый четырехлетний срок

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Действующий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков избран главой организации на следующие четыре года.

Голосование прошло в воскресенье на внеочередной конференции РФС. Было принято решение провести открытое голосование по всем выборным вопросам конференции. Дюков был единственным кандидатом и избрался единогласно.

Кроме того, на конференции РФС прошли выборы в исполком организации. В него вошли 24 члена. Среди них президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин, президент ЦСКА Евгений Гинер, президент "Сочи" Борис Ротенберг, президент федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский, глава общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов и председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева.

Также по квоте судейского комитета РФС в исполком был избран глава судейского комитета РФС Павел Каманцев.

По специальной квоте от комитета по маркетингу РФС был избран в исполком организации глава комитета Денис Соловьев.

Александру Дюкову 57 лет, он был выдвинут 77 организациями - членами РФС. Возглавляет Футбольный союз с 2019 года. Принимал участие в выборах главы РФС в 2019 и 2021 годах.

футбол РФС Александр Дюков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Овечкин до 17 голов сократил отставание от рекорда Гретцки

Овечкин до 17 голов сократил отставание от рекорда Гретцки

Шарабутдин Магомедов уступил Майклу Пейджу в UFC, впервые проиграв в карьере

Рублев проиграл 102-й ракетке мира в полуфинале турнира в Монпелье

Лидирующий в КХЛ "Локомотив" проиграл "Металлургу"

Беспутин избран генеральным секретарем Федерации бокса России

ЦСКА обыграл "Ростов" в матче Зимнего кубка РПЛ

Авиакатастрофа в Вашингтоне

В США после авиакатастрофы найдены тела экс-фигуристов Шишковой и Наумова

В США после авиакатастрофы найдены тела экс-фигуристов Шишковой и Наумова

"Манчестер Сити" и "Реал" встретятся в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Авиакатастрофа в Вашингтоне

Бывший российский фигурист Кирсанов погиб в авиакатастрофе в США

Овечкин до 18 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });