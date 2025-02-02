Дюков единогласно переизбран главой РФС на новый четырехлетний срок

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Действующий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков избран главой организации на следующие четыре года.

Голосование прошло в воскресенье на внеочередной конференции РФС. Было принято решение провести открытое голосование по всем выборным вопросам конференции. Дюков был единственным кандидатом и избрался единогласно.

Кроме того, на конференции РФС прошли выборы в исполком организации. В него вошли 24 члена. Среди них президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин, президент ЦСКА Евгений Гинер, президент "Сочи" Борис Ротенберг, президент федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский, глава общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов и председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева.

Также по квоте судейского комитета РФС в исполком был избран глава судейского комитета РФС Павел Каманцев.

По специальной квоте от комитета по маркетингу РФС был избран в исполком организации глава комитета Денис Соловьев.

Александру Дюкову 57 лет, он был выдвинут 77 организациями - членами РФС. Возглавляет Футбольный союз с 2019 года. Принимал участие в выборах главы РФС в 2019 и 2021 годах.