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Фигуристка Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при ISU в Китае

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Александра Игнатова (до замужества Трусова) заняла второе место на третьем этапе серии Гран-при ISU в Шэньчжэне.

По сумме оценок за короткую и произвольную программы она набрала 221,27 балла.

Победу на турнире одержала японка Монэ Тиба (224,48), третье место заняла представительница Южной Кореи Ли Хэ Ин (210,79 балла).

Для серебряного призера ОИ-2022 Игнатовой это первое выступление на этапе Гран-при ISU с 2021 года.

В июне этого года ISU объявил об отмене запрета россиянам и белорусам на участие в соревнованиях под эгидой организации. Спортсмены обеих стран теперь могут выступать в международных стартах, но в качестве нейтральных атлетов и при соблюдении отдельных критериев. ISU отстранила россиян и белорусов в марте 2022 года.

Александра Игнатова фигурное катание Александра Трусова ISU
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