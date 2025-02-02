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"Спартак" расторг контракт с нападающим Николсоном

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Ямайки Шамар Николсон покидает "Спартак", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Контракт с 27-летним форвардом расторгнут по соглашению сторон.

Футболист дебютировал в "Спартаке" в начале 2022 года, в 57 матчах он забил 16 голов. В составе москвичей Николсон выиграл Кубок России.

Сезон-2023/24 форвард провел в аренде во французском "Клермоне".

По сообщениям СМИ, Николсон перейдет в мексиканский клуб "Тихуана", который заплатит игроку часть компенсации за разрыв контракта со "Спартаком".

Спартак Шамар Николсон футбол
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