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Рубиалес избежал тюремного срока за поцелуй футболистки

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Экс-президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес оштрафован по делу о поцелуе футболистки сборной страны Дженнифер Эрмосо. Об этом сообщает Tribuna Valladolid.

Согласно решению суда в Испании, он должен выплатить 10,8 тыс. евро.

Кроме того, на протяжении года ему запрещено приближаться к спортсменке ближе чем на 200 м.

Ранее сообщалось, что прокуратура Испании потребовала для чиновника 2 года и 6 месяцев лишения свободы. В надзорном органе сочли действия экс-функционера насильственными, поскольку поцелуй произошел вопреки воли спортсменки.

Инцидент произошел на церемонии награждения на женском чемпионате мира-2023. После победы сборной Испании46-летний Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы. Позже он извинился и отметил, что поцелуй произошел при взаимном согласии. Сама футболистка заявила: "Мне не понравилось, но что я могла сделать?"

Позже Рубиалес подал в отставку, в Испании на него завели уголовное дело.

ФИФА в октябре на три года отстранила Рубиалеса от работы в футболе.

футбол Испания Дженнифер Эрмосо Луис Рубиалес
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