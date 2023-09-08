Поиск

На поцеловавшего футболистку главу испанской федерации завели уголовное дело

На поцеловавшего футболистку главу испанской федерации завели уголовное дело
Луис Рубиалес целует Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения
Фото: Noemi Llamas/Eurasia Sport Images/Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Испанская прокуратура обвинила временно отстраненного президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса в сексуальном насилии и принуждении, сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

Обвинение выдвинуто за его поцелуй футболистки в губы без ее согласия.

В конце августа Рубиалес по решению ФИФА был отстранен от своей должности на фоне скандала с поцелуем футболистки сборной страны на ЧМ. Инцидент произошел во время церемонии награждения сборной Испании золотыми медалями женского ЧМ после победы команды в финале над Англией. Рубиалес тогда поцеловал испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.

В ходе своего выступления на ассамблее Рубиалес подчеркивал, что поцелуй был спонтанным действием на фоне эйфории и при этом по согласию. Однако Эрмосо подала на него заявление в прокуратуру.

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский боксер Гассиев 30 сентября проведет бой со шведом Валлином

Роналду констатировал, что его соперничество с Месси завершено

Роналду констатировал, что его соперничество с Месси завершено

Медведев победил Рублева и вышел в полуфинал US Open

Роналду впервые с 2003 года не попал в претенденты на "Золотой мяч"

Роналду впервые с 2003 года не попал в претенденты на "Золотой мяч"

Джокович вышел в полуфинал US Open

Акции "Манчестер Юнайтед" падают на рекордные 20% на слухах об отмене продажи клуба

Акции "Манчестер Юнайтед" падают на рекордные 20% на слухах об отмене продажи клуба

Кокорин вернулся в кипрский "Арис"

Касаткина последней из россиянок выбыла из US Open

Медведев вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с Рублевым

Рублев вышел в четвертьфинал US Open

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });