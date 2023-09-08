На поцеловавшего футболистку главу испанской федерации завели уголовное дело

Луис Рубиалес целует Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения Фото: Noemi Llamas/Eurasia Sport Images/Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Испанская прокуратура обвинила временно отстраненного президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса в сексуальном насилии и принуждении, сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

Обвинение выдвинуто за его поцелуй футболистки в губы без ее согласия.

В конце августа Рубиалес по решению ФИФА был отстранен от своей должности на фоне скандала с поцелуем футболистки сборной страны на ЧМ. Инцидент произошел во время церемонии награждения сборной Испании золотыми медалями женского ЧМ после победы команды в финале над Англией. Рубиалес тогда поцеловал испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.

В ходе своего выступления на ассамблее Рубиалес подчеркивал, что поцелуй был спонтанным действием на фоне эйфории и при этом по согласию. Однако Эрмосо подала на него заявление в прокуратуру.