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Для экс-главы испанского футбола потребовали 2,5 года тюрьмы из-за поцелуя

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Испании потребовала 2 года и 6 месяцев лишения свободы для бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса по делу о поцелуе футболистки сборной страны Дженнифер Эрмосо. Об этом сообщает AS.

В прокуратуре сочли действия экс-функционера насильственными, поскольку поцелуй произошел вопреки воли спортсменки.

На церемонии награждения на женском чемпионате мира 20 августа 2023 года после победы сборной Испании 46-летний Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы. Позже он извинился и отметил, что поцелуй произошел при взаимном согласии. Сама футболистка заявила: "Мне не понравилось, но что я могла сделать?"

Позже Рубиалес подал в отставку, в Испании на него завели уголовное дело.

ФИФА в октябре на три года отстранила Рубиалеса от работы в футболе.

ФИФА футбол Испания Луис Рубиалес Дженнифер Эрмосо
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