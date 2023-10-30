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ФИФА на три года отстранила экс-главу испанского футбола за скандал с поцелуем

ФИФА на три года отстранила экс-главу испанского футбола за скандал с поцелуем
Луис Рубиалес прибывает в Национальный суд Мадрида
Фото: Marcos del Mazo/PA Images via Getty Images

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ФИФА объявила о запрете бывшему президенту Королевской испанской футбольной федерации Луису Рубиалесу заниматься футбольной деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Срок действия наказания – три года.

В конце августа Рубиалес по решению ФИФА был отстранен от своей должности на фоне скандала с поцелуем футболистки сборной страны на ЧМ. Инцидент произошел во время церемонии награждения сборной Испании золотыми медалями женского ЧМ после победы команды в финале над Англией. Рубиалес тогда поцеловал испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.

В ФИФА заявили, что тем самым Рубиалес нарушил статью 13 Дисциплинарного кодекса международной федерации.

Ранее сообщалось, что прокуратура Испании завела на Рубиалеса дело, обвинив его в сексуальном насилии и принуждении. В свою очередь, ФИФА летом временно дисквалифицировала на 90 дней. Сам функционер обвинения в свой адрес отвергал (поцелую называл спонтанным действием и по согласию), но в отставку подал.

ФИФА футбол Испания Луис Рубиалес Дженнифер Эрмосо
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