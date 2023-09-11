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Глава испанского футбола подал в отставку из-за скандала с поцелуем

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес заявил, что подал отставку на фоне скандала из-за того, что поцеловал в губы футболистку.

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"Я подал заявление об отставке с поста президента RFEF. После быстрого временного отстранения, проведенного ФИФА, плюс остальных процедур, открытых против меня, стало очевидно, что я не смогу вернуться на свою должность", - приводит слова Рубиалеса Marca.

В конце августа Рубиалес по решению ФИФА был отстранен от своей должности на фоне скандала с поцелуем футболистки сборной страны на ЧМ. Инцидент произошел во время церемонии награждения сборной Испании золотыми медалями женского ЧМ после победы команды в финале над Англией. Рубиалес тогда поцеловал испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.

В ходе своего выступления на ассамблее Рубиалес подчеркивал, что поцелуй был спонтанным действием на фоне эйфории и при этом по согласию. Рубиалес уверял, что не будет покидать свой пост. В свою очередь, Эрмосо подала на него заявление в прокуратуру.

футбол Испания Дженнифер Эрмосо Луис Рубиалес
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