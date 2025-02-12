Кабаева назвала школу художественной гимнастики Винер мировым образцом

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка, президент Международной ассоциации клубов "Небесная грация" Алина Кабаева назвала уход Ирины Винер с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике "утратой целой эпохи".

"Уход Ирины Винер - это не просто конец эры, это утрата целой эпохи в художественной гимнастике. За годы работы она не только воспитала выдающихся чемпионок, но и создала уникальную школу, которая стала образцом для подражания во всем мире", - сказала Кабаева.

Она отметила, что талант, мудрость и преданность Винер делу "вдохновили множество спортсменок", а ее влияние на художественную гимнастику "невозможно переоценить".

"Ирина Александровна - это символ силы, грации и стремления к совершенству. Она подарила нам незабываемые моменты триумфа и гордости, а ее достижения навсегда останутся в истории. Мы благодарны ей за все уроки, которые она нам дала, и за ту красоту, которую она привнесла в мир художественной гимнастики", - сказала Кабаева.

Чемпионка России, гимнастка Анна Попова также считает, что с Винер связана целая эпоха в художественной гимнастике. "Она вкладывает всю себя в работу. Она создала прекрасную команду единомышленников, любящих свое дело", - отметила Попова.

Многократные чемпионки мира Арина и Дина Аверины в своем обращении в соцсетях назвали Винер лидером мирового и отечественного спорта.

"Мы гордимся вами - ваше имя связано с эпохой в художественной гимнастике. Вы - настоящая легенда, спортивный и общественный деятель, лидер мирового и российского спорта, тренер и наставник от бога", - говорится в обращении в аккаунте спортсменок.

"На протяжении всего нашего спортивного пути вы были рядом с нами и помогали подняться нам на пьедестал главных мировых стартов", - добавили спортсменки.

Первая в России олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Юлия Барсукова назвала бесценным вклад Ирины Винер в этот вид спорта.

"Спасибо за ваш труд! За то, что вы были и есть у художественной гимнастики. Мы будем всегда равняться на вас, будем стараться сохранить и приумножить!" - написала триумфатор Игр-2000 в Сиднее, обращаясь к Винер в соцсетях.

"Спасибо за ваш вклад в художественную гимнастику, Ирина Александровна, он действительно бесценный", - добавила Барсукова.

Ранее Винер объявила, что покидает пост главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике. Центр спортивной подготовки сборных команд России, подведомственный Минспорту, удовлетворил заявление Винер.

Кандидатура нового главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике будет представлена в ближайшее время.