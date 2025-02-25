Дегтярев заявил об отсутствии у МОК формальных причин для отстранения ОКР

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России изменил устав для того, чтобы региональные олимпийские советы больше не входили в состав организации, тем самым выполняя требования МОК, заявил министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев.

МОК 12 октября 2023 прошлого года лишил полномочий ОКР из-за принятия в его состав олимпийских советов новых субъектов РФ (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей). Там объясняли это решение тем, что олимпийские советы новых регионов находятся в введении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

"В декабре был принят новый устав ОКР. Опубликован. Больше региональные олимпийские советы членами Олимпийского комитета России не являются. Число членов ОКР сокращено на 89 единиц. Это разговор на юридическом языке", - сказал Дегтярев в интервью порталу "Спортс".

Он подчеркнул, что теперь нет даже формальных причин для "какого-то бана". "Причины, указанные в решении исполкома МОК, устранены, о чем мы уже сообщили в МОК", - сказал министр.

Ответа от МОК не поступало, добавил он.