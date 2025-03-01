Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на чемпионате России

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на чемпионате России.

Дистанцию (10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем) он преодолел за 46 минут 30,2 секунды.

Второе место с отставанием в 7,9 секунды занял Илья Семиков. Обладателем бронзы стал Павел Соловьев (+20,6).

Победительницей в женском скиатлоне стала Наталья Терентьева - 54 минуты 20 секунд. Второе место заняла Дарья Непряева (+4,8), третье - Алина Пеклецова (+5,4).

Соревнования проходят в Казани.