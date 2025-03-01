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Дзюба повторил рекорд Кержакова по числу голов среди россиян

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Нижегородский "Пари НН" со счетом 2:1 обыграл тольяттинский "Aкрoн" в домашнем матче 19-го тура чемпионата России.

На 48-й минуте в составе нижегородцев гол забил Вячеслав Грулев, на 50-й - Александр Кокшаров.

Автор единственного гола в составе "Акрона" - Артем Дзюба (70).

В результате Дзюба повторил достижение ранее завершившего игровую карьеру Александра Кержакова по числу голов среди российских футболистов - 233.

Артем Дзюба Пари НН Акрон футбол
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