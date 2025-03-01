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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 10 голов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел 884-й гол в карьере в Национальной хоккейной лиги.

39-летний россиянин отличился в третьем периоде домашнего для "Вашингтона" матча против команды "Тампа-Бэй".

Овечкин, таким образом, приблизился к рекорду результативности, который принадлежит канадцу Уэйну Гретцки. На счету Гретцки 894 гола, Овечкин отстает на десять точных бросков.

Гол Овечкина, однако, не помог "Вашингтону" избежать поражения от "Тампы" - 1:3.

Следующий матч "Вашингтон" проведет в ночь на 4 марта по московскому времени на своем льду против "Оттавы".

Александр Овечкин Вашингтон хоккей Тампа-Бэй НХЛ
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