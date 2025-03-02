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"Спартак" со счетом 2:0 обыграл "Оренбург" и догнал в РПЛ лидирующие "Краснодар" и "Зенит"

"Спартак" со счетом 2:0 обыграл "Оренбург" и догнал в РПЛ лидирующие "Краснодар" и "Зенит"
Футболист "Спартака" Манфред Угальде во время матча
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:0 обыграли "Оренбург" в домашнем матче 19-го тура чемпионата России.

На 51-й минуте гол провел Манфред Угальде. Это его 16-й гол в чемпионате, нападающий лидирует в гонке бомбардиров.

На 90+6 минуте в составе москвичей отличился новичок команды Пабло Солари.

Начиная с 58-й минуты, "Оренбург" играл в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Максим Сидоров.

"Спартак" набрал 40 очков и занимает второе место в РПЛ. По дополнительным показателям он уступает петербургскому "Зениту" и превосходит "Краснодар", у них тоже по 40 баллов.

"Оренбург" - на последней, 16-й строчке, 8 очков. На счету команды только одна победа - в первом туре как раз над "Спартаком" (2:0).

Спартак Оренбург Краснодар Зенит РПЛ футбол
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