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Скончался трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Бувайсар Сайтиев

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев скончался на 50-м году жизни, подтвердил "Интерфаксу" глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

На вопрос о причинах смерти спортсмена он ответил: "Ничего не знаю. Сейчас доеду до больницы, будет ясно".

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил глубокие соболезнования семье, близким и всем, кто знал и уважал Сайтиева.

"В последнее время Бувайсар Хамидович проходил лечение в одной из московских больниц, у него были проблемы с сердцем. Несмотря на все усилия врачей, его не стало", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Сайтиев побеждал на Олимпиадах в 1996, 2004 и 2008 годах. Шесть раз выигрывал первенство мира и девять раз - чемпионат Европы. После завершения спортивной карьеры в мае 2009 года занимался общественной и политической деятельностью, был депутатом Госдумы.

Бувайсар Сайтиев
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