Рублев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев улучшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Он поднялся с девятого на восьмое место, опередив австралийца Алекса де Минора. Тот опустился с восьмого на десятое место. С 11-го на девятое поднялся грек Стефанос Циципас.

Иных изменений в топ-10 рейтинга не произошло, места в топ-7 по-прежнему занимают Янник Синнер (Италия), Александр Зверев (Германия), Карлос Алькарас (Испания), Тэйлор Фриц (США), Каспер Рууд (Норвегия), Даниил Медведев (Россия), Новак Джокович (Сербия).