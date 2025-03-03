Мирра Андреева выбыла из топ-10 мирового рейтинга

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Россиянка Мирра Андреева опустилась с девятого на 11-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована в понедельник на сайте WTA.

В топ-10 рейтинга 17-летняя Андреева впервые попала неделю назад.

При это она сохранила статус первой ракетки России. Бывшая первая ракетка страны Дарья Касаткина в мировом рейтинге занимает 12-е место.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом: Арина Соболенко (Белоруссия), Ига Швентек (Польша), Коко Гауфф, Джессика Пегула, Мэдисон Киз (все – США), Жасмин Паолини (Италия), Елена Рыбакина (Казахстан), Чжэн Циньвэнь (Китай), Паула Бадоса (Испания).