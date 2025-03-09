Чемпионат мира по боксу среди женщин стартовал в сербском Нише

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Торжественная церемония открытия чемпионата мира по боксу среди женщин IBA 2025 прошла в сербском городе Ниш в Международный женский день.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев поздравил всех с праздником и объявил чемпионат открытым.

"Дорогие спортсменки, ваш успех выходит далеко за рамки побед на ринге: каждая из вас служит живым примером достижений для миллионов девушек по всему миру. Мы должны быть едины, чтобы эти дни чемпионата мира в Нише стали по-настоящему незабываемыми. Впереди нас ждет бескомпромиссная, но честная борьба за титулы, дружба между спортсменками из разных стран и, безусловно, новые большие достижения", - сказал Кремлев, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

В чемпионате мира примут участие 239 спортсменок, представляющих 51 команду, включая сборную Fair Chance Team.

Знаменосцем сборной России на параде флагов выступила Мария Кучманова (весовая категория +81 кг).

"Эмоции просто невероятные. Это мой первый чемпионат мира, и сразу – такое ответственное задание. Для меня это большая радость и большая гордость. Счастлива, что именно я выносила флаг страны на церемонии открытия чемпионата. Так решила команда, было немного страшновато, но я справилась с волнением. Два года назад флаг России на чемпионате мира в Индии выносила Диана Пятак и выиграла впоследствии медаль. Надеюсь, что это станет традицией, и мне тоже улыбнется удача", - сказала Кучманова.

Сборная России представлена во всех 12 весовых категориях. В состав команды вошли Юлия Чумгалакова (48 кг), Рината Безель (50 кг), Анна Аэдма (52 кг), Карина Тазабекова (54 кг), Людмила Воронцова (57 кг), Нуне Асатрян (60 кг), Елена Бабичева (63 кг), Альбина Молдажанова (66 кг), Елена Гапешина (70 кг), Анастасия Шамонова (75 кг), Салтанат Меденова (81 кг), Мария Кучманова (81+ кг).

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин пожелал удачи сборной страны успехов.

"У команды боевой настрой, мы максимально поддерживаем наших спортсменок и будем за них переживать. Конкретных планов по медальному зачету я пока не ставлю, потому что для меня это первый чемпионат мира в статусе руководителя. Со своей стороны мы сделаем все возможное для их хорошего выступления. Считаю, что в грязь лицом спортсменки точно не ударят, поэтому ждем их в тройке сильнейших общекомандного зачета, это будет неплохим результатом. Я бы хотел пожелать удачи нашим спортсменкам и сказать, что мы - та опора, на которую они могут рассчитывать", - сказал Беспутин.

Чемпионат завершится финальными поединками 16 марта.