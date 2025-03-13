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Игрок "Зенита" Вендел дисквалифицирован за неприличный жест и не сыграет со "Спартаком"

Игрок "Зенита" Вендел дисквалифицирован за неприличный жест и не сыграет со "Спартаком"
Вендел
Фото: Михаил Киреев/РИА Новости

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - КДК РФС дисквалифицировал на два матча полузащитника "Зенита" Вендела за поведение по время игры РПЛ против "Факела" (2:0), сообщает "Спорт-Экспресс". По ходу матча бразилец показал неприличный жест воронежским болельщикам.

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Один матч дисквалификации носит реальный характер, второй - условный. Таким образом, Вендел пропустит ближайший матч РПЛ со "Спартаком".

Матч прошел в Воронеже в субботу и завершился со счетом 2:0 в пользу "Зенита". На 74-й минуте в составе петербуржцев был удален Вендел, показавший болельщикам "Факела" неприличный жест.

В "Зените" объяснили поступок бразильца реакцией на расистские выкрики с трибун. СМИ, в свою очередь, сообщили, что игрок "Факела" Сергей Божин оскорбил одного из футболистов "Зенита", назвав его макакой.

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