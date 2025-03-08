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"Зенит" победил "Факел" в матче РПЛ с двумя удалениями

"Зенит" победил "Факел" в матче РПЛ с двумя удалениями
Футболист "Зенита" Вендел
Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Воронежский "Факел" на своем поле уступил петербургскому "Зенит" со счетом 0:2 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги.

На 19-й минуте счёт открыл нападающий "Зенита" Лусиано Гонду.

Уже на 37-й минуте полузащитник хозяев Вячеслав Якимов получил прямую красную карточку за нарушение на Лусиано.

Второй гол в этой встрече провел нападающий "Зенита" Матео Кассьерра.

А на 74-й минуте полузащитник гостей Вендел был удален с поля за неприличный жест.

Таким образом "Зенит" лидирует в чемпионате, набирая 43 очка после 20 игр.

"Факел" идет на 15-м месте с 14 очками.

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