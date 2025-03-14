Арбитр Сергей Иванов назначен на матч "Спартак" - "Зенит"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым назначена на центральным матч 21-го тура чемпионата России между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом", сообщает пресс-служба РФС.

Помощники судьи - Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Буланов; за систему ВАР будет отвечать Алексей Сухой; ассистент - Алексей Амелин.

Матч пройдет в воскресенье в Москве и стартует в 19:45 мск.

В турнирной таблице "Зенит" занимает второе место (43 очка), "Спартак" - третье (40).

Во главе таблицы находится "Краснодар" (43), опережающий "Зенит" по дополнительным показателям.

"Краснодар" 16 марта (начало – 17:00) сыграет в гостях с "Ростовом" (Ростов-на-Дону), который с 30 баллами занимает седьмое место. Бригада арбитров на этот матч: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Ян Бобровский.