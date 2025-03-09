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"Спартак" проиграл "Рубину", прервав семиматчевую серию побед в РПЛ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:2 уступили казанскому "Рубину" в матче 20-го тура чемпионата России.

Матч прошел в Казани.

В составе "Рубина" дубль оформил Мирлинд Даку (7-я, 28-я минуты). В составе "Спартака" на 42-й минуте пенальти реализовал Эсекьель Барко.

Команды доигрывали матч в неполных составах. Даку и защитник "Спартака" Алексис Дуарте на 75-й минуте получили желтые карточки за стычку. Для обоих эти предупреждения стали вторыми в игре, в результате спортсменов удалили с поля.

"Спартак" прервал серию побед в РПЛ, составившую семь матчей. На счету команды 40 очков, москвичи занимают третье место, отставая от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" на три балла.

"Рубин" - на восьмой строчке, 29 очков.

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