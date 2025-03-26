Овечкин сократил до пяти голов отставание от Гретцки

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отличился голом в ворота "Виннипега" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Его гол состоялся на 57-й минуте встречи.

Точный бросок россиянина не помог, однако, "Вашингтону" избежать поражения. Результат игры – 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу "Виннипега". Победитель определился в овертайме.

Для Овечкина гол стал 889-м в карьере в чемпионатах НХЛ. Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки теперь составляет пять голов.

Следующий матч "Вашингтон" проведет в ночь на 28 марта против "Миннесоты" в гостях. Всего до окончания регулярного чемпионата команде осталось сыграть 11 матчей.