Овечкин сократил до семи голов отставание от рекорда Гретцки

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Овечкин отметился голом в матче за "Вашингтоном" против "Сан-Хосе" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

39-летний хоккеист поразил ворота соперника в середине третьего периода. После этого счет стал 5:1 в пользу "Вашингтона" и до финальной сирены не изменился.

Теперь на счету Овечкина 887 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до семи голов.

Следующий матч "Вашингтон" проведет с "Детройтом" в ночь на 19 марта по московскому времени.