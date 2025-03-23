Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Континентальной хоккейной лиге завершился регулярный чемпионат КХЛ. По его итогам сформировались пары первого раунда плей-офф.

Западная конференция

"Локомотив" (первое место по итогам чемпионата) – "Торпедо" (8)

"Динамо" Москва (2) – СКА (7)

"Спартак" (3) – "Северсталь" (6)

"Динамо" Минск (4) – ЦСКА (5)

Восточная конференция

"Трактор" (1) – "Адмирал" (8)

"Салават Юлаев" (2) – "Сибирь" (7)

"Металлург" (3) – "Авангард" (6)

"Автомобилист" (4) – "Ак Барс" (5).

Первый раунд плей-офф стартует 26-27 марта.

Действующий обладатель Кубка Гагарина – "Металлург".