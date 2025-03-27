Россиян допустили до участия в чемпионатах мира и Европы по гребному слалому

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Специальная комиссия Международной федерации каноэ одобрила участие российских спортсменов во всех ключевых стартах сезона по гребному слалому, включая чемпионаты мира и Европы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного слалома России.

Решение было принято совместно со странами, которые принимают соревнования.

"Этот результат - итог большой работы Федерации гребного слалома России во главе с президентом Сергеем Папушем. Он находился в постоянном контакте с руководителем ICF Томасом Конецко, что позволило достичь взаимопонимания и договоренности", - говорится в сообщении.

Россияне выступят в качестве нейтральных атлетов.

В 2025 году сборная России планирует выступить на чемпионате Европы во Франции, чемпионате мира в Австралии, этапах Кубка мира в Испании и Франции, первенстве мира среди спортсменов до 19 и до 24 лет во Франции.