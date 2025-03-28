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Кучеров и Мичков признаны первой и второй звездами дня в НХЛ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Никита Кучеров признан лучшим игроком дня в Национальной хоккейной лиге, сообщается на сайте НХЛ.

В матче против "Юты" нападающий клуба "Тампа-Бэй" провел гол и сделал три результативные передачи. Таким образом, Кучеров принял участие в половине голевых атака "Тампы", победившей со счетом 8:0.

Второй звездой стал еще один россиянин, форвард "Филадельфии" Матвей Мичков. На счету дебютанта НХЛ два гола и одна результативная передача в игре против "Монреаля". "Филадельфия" победила – 6:4.

В тройку лучших игроков дня также попал чешский нападающий "Колорадо" Мартин Нечас, набравший 3 (2+1 по системе "гол+пас") очка в игре с "Лос-Анджелесом". "Колорадо" взял верх – 4:0.

НХЛ Никита Кучеров хоккей Матвей Мичков Мартин Нечас
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